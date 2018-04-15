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Замгубернатора поставил «четыре с плюсом» организации матча открытия «Екатеринбург-Арены»
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Замгубернатора поставил «четыре с плюсом» организации матча открытия «Екатеринбург-Арены» 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Организация матча открытия стадиона в Екатеринбурге, реконструированного к чемпионату мира по футболу 2018 года, заслуживает оценки «четыре с плюсом». Такое мнение журналистам высказал заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.
Екатеринбургский "Урал" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1 в домашнем матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), эта встреча стала официальным матчем открытия «Екатеринбург-Арены». Этот матч стал вторым на стадионе, в предыдущей встрече «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1).
"Команда сделала огромный подарок любителям футбола в нашем городе, победив «Спартак». Мы тестировали полную загрузку стадиона, план управления перевозками был частично протестирован, а также практически все функции, которые будут работать во время чемпионата мира. Все инженерно— технические службы сработали на хорошем уровне, серьезных замечаний нет, мелочи мы будем дорабатывать. В целом результаты хорошие, думаю, можно поставить твердую оценку «четыре с плюсом», — сказал Швиндт.
"За 10 минут до начала матча загрузка составляла 99 процентов, и уже буквально через 15 минут [после окончания матча] чаша стадиона практически полностью опустела", — добавил он.
В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).
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