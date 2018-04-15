Владислав Безбородов: «Урал» демонстрирует бумаги, которые позволяют Егорычеву появиться на поле 

Арбитр матча «Урал» — "Спартак" прокомментировал «СЭ» ситуацию с участием в матче игрока хозяев Андрея Егорычева.
Ранее футболист выступал в ПФЛ за «Носту» и в сезоне-17/18 получил три желтых карточки — 1 октября 2017 года против тольяттинской «Лады», 21 октября — против «Нефтехимика» и 28 октября — против "КАМАЗа". После перехода в уральский клуб ему было вынесено еще одно предупреждение (8 апреля — в игре с «Тосно»), которое стало четвертым. Именно в связи с этим москвичи и собираются опротестовать итог встречи.
— Как мне известно, все бумаги, разрешающие участие футболиста в матче, у у «Урала» есть, — говорит Безбородов. — «Урал» их демонстрировал.
— «Спартак» подает протест?
— Еще не факт. Электронный протокол не позволил бы игроку появиться в составе, если бы он был дисквалифицирован. (Сергей ЕГОРОВ)