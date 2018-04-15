Владислав Безбородов: «Урал» демонстрирует бумаги, которые позволяют Егорычеву появиться на поле 

Спорт-Экспресс: последние новости

Олег Знарок: "Все нормально - плей-офф будет долгим"

Питерское "Динамо" и "Сибирь" сыграли вничью

Александр Тарханов: "Егорычев мог играть со "Спартаком". ПФЛ и РФПЛ - разные организации"