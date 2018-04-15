Гётце: «Я скрестил пальцы за Клоппа»

Хавбек дортмундской «Боруссии» Марио Гётце оценил шансы «Ливерпуля» на победу в Лиге Чемпионов.

"У них определенно есть шанс выиграть Лигу Чемпионов. Возможно, только Клопп и немногие другие верили, что «Ливерпуль» пройдет «Сити» таким образом. Но полуфиналы и финал — это другой уровень. Будет захватывающе, я скрестил пальцы за Клоппа.

Я играл и тренировался под руководством Клоппа и Гвардиолы, оба оказали на меня впечатление. Поэтому мне было так интересно, кто в итоге победит. Есть быть честным, я был больше рад, что победил Клопп" — приводит слова Гётце Liverpool Echo.