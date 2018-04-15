Ещё
Гётце: «Я скрестил пальцы за Клоппа»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гётце: «Я скрестил пальцы за Клоппа» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Хавбек дортмундской «Боруссии» Марио Гётце оценил шансы «Ливерпуля» на победу в Лиге Чемпионов.
"У них определенно есть шанс выиграть Лигу Чемпионов. Возможно, только Клопп и немногие другие верили, что «Ливерпуль» пройдет «Сити» таким образом. Но полуфиналы и финал — это другой уровень. Будет захватывающе, я скрестил пальцы за Клоппа.
Я играл и тренировался под руководством Клоппа и Гвардиолы, оба оказали на меня впечатление. Поэтому мне было так интересно, кто в итоге победит. Есть быть честным, я был больше рад, что победил Клопп" — приводит слова Гётце Liverpool Echo.
Soccer News: последние новости
Силкин подсказал Гончаренко, что сделать с Мусой "Спартак" намерен опротестовать результат игры с "Уралом" Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла15
«Спартак» уступил «Уралу» в матче Премьер-лиги5
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение