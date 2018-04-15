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Андрей Тихонов: В матче лидеров один момент может решить все — сегодня так и произошло
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Андрей Тихонов: В матче лидеров один момент может решить все — сегодня так и произошло 

Советский спорт 55 минут назад
— Над нами очень сильно довлеет результат. Сегодня мы много ошибались. Как сказал тренер гостей, на таком поле играть в футбол сложно, но оно у нас одно, другого нет. У нас не получалась игра в первом тайме. Полузащитники не разобрались, когда нужно «подниматься» и перестраиваться. Также отмечу, что мы впервые сыграли в одного нападающего. Во второй половине команда перестроилась, стало легче. Мы начали проводить атаки, забили гол. После удаления у соперника чуть было не пропустили. Сегодня играли лидеры турнира, поэтому был такой накал. Игра была ровная. Когда команды борются за места, то много голевых моментов не бывает. Один момент может решить все. Сегодня так и произошло. Я очень рад, что мы решили исход встречи в свою пользу. Поздравляю болельщиков и футболистов с победой, — сказал специалист.
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