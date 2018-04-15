Бутенко: у «Спартака» нет шансов опротестовать результат матча с «Уралом» 

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал решение «Спартака» подать протест на результат матча 26-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:2).
Причина протеста заключается в том, что на 85-й минуте в составе екатеринбуржцев на поле появился Андрей Егорычев. В нынешнем сезоне, выступая за «Носту» в ПФЛ, Егорычев получил три жёлтые карточки, и ещё одной был наказан, играя за «Урал» в матче 25-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2) 8 апреля. «Лиги не пересекаются между собой. В каждом турнире и в каждой лиге ведётся свой подсчёт жёлтых карточек. Это разные турниры. Ведь довольно часто возникают случаи, когда игрок в РФПЛ получается четыре жёлтые карточки, пропускает следующий тур, но играет за молодёжную команду клуба, чтобы иметь практику. Это предусмотрено, никаких проблем нет. Поэтому у „Спартака“ нет шансов опротестовать результат матча с „Уралом“. Не знаю, почему им в голову вбрело подать протест. Возможно, это незнание регламента. Это же несложный факт», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.