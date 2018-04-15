Ещё
Бутенко: у «Спартака» нет шансов опротестовать результат матча с «Уралом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бутенко: у «Спартака» нет шансов опротестовать результат матча с «Уралом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал решение «Спартака» подать протест на результат матча 26-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:2).
Причина протеста заключается в том, что на 85-й минуте в составе екатеринбуржцев на поле появился Андрей Егорычев. В нынешнем сезоне, выступая за «Носту» в ПФЛ, Егорычев получил три жёлтые карточки, и ещё одной был наказан, играя за «Урал» в матче 25-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2) 8 апреля. «Лиги не пересекаются между собой. В каждом турнире и в каждой лиге ведётся свой подсчёт жёлтых карточек. Это разные турниры. Ведь довольно часто возникают случаи, когда игрок в РФПЛ получается четыре жёлтые карточки, пропускает следующий тур, но играет за молодёжную команду клуба, чтобы иметь практику. Это предусмотрено, никаких проблем нет. Поэтому у „Спартака“ нет шансов опротестовать результат матча с „Уралом“. Не знаю, почему им в голову вбрело подать протест. Возможно, это незнание регламента. Это же несложный факт», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Чемпионат.com: последние новости
Первые тренеры Александра Головина из Калтана – о полузащитнике ЦСКА Семак: Салатич важен для «Уфы», но у нас есть игроки, которые могут побороться Тотти: ради таких моментов и хочется болеть за «Рому»!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла15
«Спартак» уступил «Уралу» в матче Премьер-лиги5
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение