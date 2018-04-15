Замгубернатора Свердловской области: Через 15 минут после окончания матча «Екатеринбург Арена» практически полностью опустела

— Команда сделала огромный подарок любителям футбола в нашем городе, победив «Спартак» . Мы тестировали полную загрузку стадиона, план управления перевозками был частично протестирован, а также практически все функции, которые будут работать во время чемпионата мира. Все инженерно— технические службы сработали на хорошем уровне, серьезных замечаний нет, мелочи мы будем дорабатывать. В целом результаты хорошие, думаю, можно поставить твердую оценку «четыре с плюсом».

За 10 минут до начала матча загрузка составляла 99 процентов, и уже буквально через 15 минут (после окончания матча) чаша стадиона практически полностью опустела, — рассказал Швиндт в интервью ТАСС

Напомним, что «Урал» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 2:1. Встреча прошла на обновленной после масштабной реконструкции к чемпионату мира-2018 «Екатеринбург Арене», церемония открытия которой состоялась перед игрой.