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Замгубернатора Свердловской области: Через 15 минут после окончания матча «Екатеринбург Арена» практически полностью опустела
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Замгубернатора Свердловской области: Через 15 минут после окончания матча «Екатеринбург Арена» практически полностью опустела 

Советский спорт 1 час назад
— Команда сделала огромный подарок любителям футбола в нашем городе, победив «Спартак». Мы тестировали полную загрузку стадиона, план управления перевозками был частично протестирован, а также практически все функции, которые будут работать во время чемпионата мира. Все инженерно— технические службы сработали на хорошем уровне, серьезных замечаний нет, мелочи мы будем дорабатывать. В целом результаты хорошие, думаю, можно поставить твердую оценку «четыре с плюсом».
Александр Тарханов: Полный стадион — это дополнительная мотивация для «Урала»
За 10 минут до начала матча загрузка составляла 99 процентов, и уже буквально через 15 минут (после окончания матча) чаша стадиона практически полностью опустела, — рассказал Швиндт в интервью ТАСС.
Напомним, что «Урал» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 2:1. Встреча прошла на обновленной после масштабной реконструкции к чемпионату мира-2018 «Екатеринбург Арене», церемония открытия которой состоялась перед игрой.
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