Каррера: «Делали очень много неправильных передач»

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился впечатлениями от поражения от «Урала» (1:2). Слова тренера приводит корреспондент портала "Евро-футбол.ру" Евгений Банмиллер.

— С какой целью выпускали Пашалича?

— Я сделал эту замену, хотел поменять эту игру. Мы играем снова через 3 дня.

— Почему на поле не появился Луис Адриано

— Ничего серьезного нет, просто он не был готов на 100%. Я не хотел им рисковать.

— То, что Луис Адриано не готов 100 процентов, означает, что «Спартак» смерился с тем, что «Локомотив» не догнать?

— В среду у нас ещё один суперважный матч. У меня должна быть уверенность, что он не травмируется во время игры. Ели он травмируется, то я его потеряю не на 1 матч, а на 5.

— Почему, на ваш взгляд, «Спартак» второй тайм провёл слабее, чем первый?

— Я думаю, во втором тайме у «Урала» было больше моментов, потому что мы стремились больше атаковать, только поэтому.

— Показалось, что очень мало били по воротам игроки «Спартака». Всё время разыгрывали лишние передачи. Это было задание доигрывать, разыгрывать до конца или так ситуационно получилось?

— Я хочу поаплодировать «Уралу», потому что они хорошо сыграли в обороне. У нас были моменты, но мы не смогли ими воспользоваться. Мы старались сломать эту оборону за счёт комбинаций, за счёт навесов, но они хорошо сыграли.

— Как оцените ситуацию в турнирной таблице. Согласны ли, что «Локомотив» уже не догнать и «Спартак» не сможет стать чемпионом?

— Пока мы математически ещё не проиграли и будем бороться до конца.

— Всё ли в порядке с Зе луишем?

— Да, всё хорошо.

— Увидели ли вы сегодня, что можно поменять перед следующим матчем?

— Конечно, можно всегда улучшать свою игру и что-то менять. Каждый матч даёт какие-то подсказки что лучше делать, чего лучше не делать. Учитываем всегда игру соперников.

— Насколько вас удовлетворила игра Глушакова и Фернандо? Показалось, что они были инертны в атаке и много ошибались в обороне.

— Мы очень много ошибались, что в принципе не так привычно для нас. Здесь не только были ошибки за опорниками, все ошибались. Сегодня было очень много неправильных передач.

— После выигранных матчей вы критикуете за отдачу, потому что, на ваш взгляд, с таким настроением не выходят на борьбу за чемпионство. Сегодня соответствовал настрой для победы?

— Сегодня мы не вышли на поле с правильной злостью, спортивной злостью. Как я всегда говорю, сперва надо сыграть матч, на бумаге ничего не выигрывают. Порой это играет разницу между победой и поражением.

— Появилась информация, что «Спартак» может подать протест из-за появившегося на поле Егорычева. Вы знаете что-то об этом?

— Нет, у меня нет такой информации.