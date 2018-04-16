Нижегородский «Олимпиец» проиграл первый матч на новом стадионе

Нижегородский «Олимпиец» проиграл первый матч на новом стадионе, построенном к играм чемпионата мира по футболу. Сильнее оказался соперник из Санкт-Петербурга — «Зенит-2».

Напомним, что это был первый тестовый матч на новой арене. На игру было продано 15 тысяч билетов.

Как говорят в пресс-службе клуба, первый тайм прошел с преимуществом хозяев, а после перерыва гостям удалось отодвинуть игру от своих ворот. И на 59 минуте Панюков мастерски распорядился своим моментом, «закинув» мяч в верхний угол ворот Сысуева.

«Это была наша первая игра на новом стадионе. Конечно же, мы испытывали волнение. Многие наши ребята никогда не играли на стадионе такого уровня, при таком количестве зрителей. Сегодня мы, как говорится, понюхали пороху. Проигрывать всегда неприятно. Но у нас впереди еще пять матчей. Сдаваться мы не намерены. И, я думаю, что наша безвыигрышная серия, должна скоро закончиться», — отметил на послематчевой пресс-концеренции главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев

При этом главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов назвал нижегородскую арену «младшим братом стадиона „Санкт-Петербург“».

Отметим, что второй тестовый матч пройдет 28 апреля.