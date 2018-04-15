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«Зенит-2» обыграл «Олимпиец» в первом матче на стадионе «Нижний Новгород»
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«Зенит-2» обыграл «Олимпиец» в первом матче на стадионе «Нижний Новгород» 

Советский спорт 1 час назад
Автором единственного гола, забитого на 59-й минуте, стал Андрей Панюков. Для нападающего это 14-й гол в ФНЛ, и с этим показателем 23-летний футболист занимает второе место в списке бомбардиров.
Игра стала первой, которую провели на стадионе «Нижний Новгород», построенном к чемпионату мира-2018. Во время турнира арена примет четыре матча группового этапа и две встречи стадии плей-офф (1/8 и 1/4 финала).
Нижегородская команда не может победить в ФНЛ с 18 ноября 2017 года. Безвыигрышная серия «Олимпийца» составляет девять игр. С 34 очками нижегородцы занимают 15-е место в таблице первенства. «Зенит-2» набрал 31 очко и остался на 19-й позиции.
В 34-м туре сине-бело-голубые примут в Петербурге «Крылья Советов», а «Олимпиец» сыграет на выезде против «Факела». Матчи запланированы на 21 апреля.
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