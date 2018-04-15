Питерское «Динамо» и «Сибирь» сыграли вничью 

Питерское «Динамо» и «Сибирь» в матче 33-го тура ФНЛ сыграли вничью со счетом 1:1. На гол Евгения Чеботару питерцы ответили мячом Артема Кулишева.
В другом матче «Факел» победил «Луч-Энергию» со счетом 3:1.
Первенство России
33-й тур "Динамо" (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:1 (0:1)
Голы: Чеботару, 16 (0:1). Кулишев, 64 (1:1).
"Динамо": Генералов, Житников, Юрганов, Бычков, Коваленко, Власов (Батютин, 80), Соловьев, Кулишев, Цвейба (Рогов, 46), Лагатор, Киреенко.
"Сибирь": Цыган, Аравин, Полюткин, Макаренко, Цховребов, Ларенц, Чеботару, Дудолев (Гладышев, 57), Дегтярев, Беляев (Азаров, 79), Житнев.
Предупреждения: Юрганов, 21. Цвейба, 27. Бычков, 50. Полюткин, 77.
Судья: Анопа (Благовещенск).
15 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «МСА Петровский».
"Факел" (Воронеж) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 3:1 (1:1)
Голы: Мязин, 7 (0:1). Семенов, 45 (1:1). Амбарцумян, 79 (2:1). Осипенко, 90+1 — с пенальти (3:1).
"Факел": Федоров, Семенов, Осипенко, Мустафин (Кузьмин, 70), Хайманов, Молодцов, Амбарцумян, Мануковский, Алхазов (Сердюк, 83), Арустамян (Садов, 85), Лебеденко.
"Луч-Энергия": Абакумов, Марущак, Таказов, Тихий (Дзахов, 57), Насадюк, Болевич, Павленко (Хлебородов, 78), Пономаренко, Гелоян, Фомин (Машнев, 75), Мязин (Бажев, 67).
Предупреждения: Мязин, 59. Молодцов, 77.
Судья: Кукуляк (Калуга).
15 апреля. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».