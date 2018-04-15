Футболисты воронежского «Факела» одержали первую победу за последние несколько месяцев

Болельщики клуба надеются, что спортсмены не сбавят обороты и в дальнейшем.

Футболисты воронежского «Факела» обыграли клуб «Луч-Синергия» из Владивостока со счётом 3:1. Матч в рамках первенства ФНЛ прошёл сегодня, 15 апреля, на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Эта победа стала первой для воронежцев с начала этого года. Стоит отметить, что буквально неделю назад, когда «Факел» сыграл вничью с волгоградским «Ротором», болельщики «сине-белых» уже стали обсуждать преимущества вылета из ФНЛ. Ведь команда с конца прошлого года не радовала фанатов успешными играми. Фото: пресс-служба ФК «Факел»