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Александр Тарханов: Емельянова увезли в больницу, у него рассечение
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Александр Тарханов: Емельянова увезли в больницу, у него рассечение 

Советский спорт 1 час назад
«Его увезли в больницу, у него рассечение. Не могу сказать пока ничего по его состоянию», — цитирует Тарханова «Р-Спорт».
Напомним, на 85-й минуте матча со «Спартаком» (2:1) из-за травмы Емельянов был заменен на Андрея Егорычева.
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