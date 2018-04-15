Официальное открытие «Екатеринбург Арены» состоялось под триумф «Урала»

В Екатеринбурге официально открыли стадион «Екатеринбург Арена», на котором сегодня состоялась встреча футбольных команд «Спартака» и «Урала». Но более того — «Урал» выиграл, сообщает в воскресенье, 15 апреля, «АиФ-Урал».

Победоносным счетом 2:1 завершился сегодня поединок екатеринбургского «Урала» с московским «Спартаком». «Шмели» изначально повели в счете и в итоге одержали достойную победу: голы забили Эрик Бигфалви и Отман Эль Кабир. Уральцам смог ответить только Квинси Промес на последних минутах игры. Однако это только первое радостное событие воскресного дня для екатеринбургских болельщиков.

Другой важный момент — официальное открытие стадиона «Екатеринбург Арена» перед началом матча. В мероприятии приняли участие первые лица Среднего Урала и столицы Урала. «Уверен, здесь будут проходить кроме спортивных событий еще и концертные, и самые разные массовые мероприятия. А сам стадион будет служить местом притяжения всех уральцев и гостей региона», заявил губернатор Свердловской области.

После красочного выступления уральских гимнасток, воспитанниц олимпийской чемпионки Ирины Зильбер, глава ГК «Синара» Михаил Ходоровский вручил символичный ключ президенту ФК «Урал» Григорию Иванову.

Открытие «Екатеринбург Арены» состоялось ровно за 60 дней до начала Чемпионата мира по футболу, игры которого начнутся в столице Урала с 15 июня.