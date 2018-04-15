1500 человек приняли участие в кроссе «Лисья гора» в Битцевском лесопарке в Москве 

Забег по пересеченной местности на двухкилометровой кольцевой трассе стартовал в воскресенье утром и привлек как любителей, так и профессионалов бега. Этот вид состязания спортсмены любят за то, что можно «помесить грязь». Подробнее о кроссе расскажет телеканал «360».
Сегодня в Битцевском парке необычный забег: кросс по пересеченной местности, а значит — бежать спортсменам придется по грязи. «Лисья гора» молодой забег, проходит всего во второй раз. Прошлой осенью он собрал 600 человек, в этом году на старте зарегистрировались уже полторы тысячи. Это и профессионалы, и простые любители бега.
Дистанцию на 2 км открывали юные участницы — девушки 18–19 лет. Настя Капенина из Подольска вышла на старт первой и первой пришла к финишу. Ее не испугала ни сложность трассы, ни грязь, которую в буквальном смысле приходилось месить под ногами.
На самом деле, это очень здорово, ты бежишь, грязь прилипает к ногам, скользишь, и это больше мотивирует, чтобы быстрее бежать
— Марина Кудакова, участница.
Кросс организован при поддержке Департамента спорта и туризма города Москвы. Своей основной задачей организаторы видят — привлечь как можно больше молодежи к здоровому образу жизни. Необязательно иметь спортивную подготовку, главное — желание.
Надо давать людям больше возможности принимать участие в спортивных соревнованиях, по сути, это соревнование для людей, не профессионалов, возможность встретиться пообщаться и принять участие в беговом мероприятии
— Дмитрий Тарасов, организатор кросса «Лисья гора».
Кросс — очень зрелищный вид спорта. В отличие от марафона, который обычно бывает не меньше 40 км, кросс — это дистанция от 2 до 8 километров. Спортсменам от самого старта нужно выкладываться на полную силу. Именно поэтому у многих на финише даже нет сил говорить. Пару минут отдохнуть и на пьедестал почета — получать заслуженные награды.
Самым массовым забегом стала дистанция на 4 км для женщин «35+». Участницы приехали из Чехова, Жуковского и даже
Санкт-Петербурга. Для многих бег — это даже не спорт — просто повод хорошо провести время.
Традиционно соревнования по кроссу проводят весной и осенью. «Лисья гора» обосновалась на опушке Битцевского лесопарка, где раньше жили лисы, а теперь дважды в год будут проходить массовые забеги.