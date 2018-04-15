Куйвашев поздравил игроков и тренеров «Урала» с победой над «Спартаком»

Встреча команд в воскресенье завершилась со счетом 2:1 в пользу «Урала». Мячи в составе победителей забили Эрик Бикфалви (37-я минута) и Отман Эль Кабир (88-я). «Спартак» ответил голом Куинси Промеса в компенсированное время второго тайма.

"Уверен, мы теперь выйдем в Еврокубки и дальше — чем черт не шутит? Спасибо вам за игру, я сегодня голос сорвал. Игра была шикарная", — приводятся в сообщении слова губернатора.

Перед матчем состоялась официальная торжественная церемония открытия «Екатеринбург Арены», которая летом примет четыре встречи группового этапа чемпионата мира по футболу. Первый тестовый матч на стадионе состоялся 1 апреля, тогда «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1).

По информации департамента информполитики, «Екатеринбург Арена» была введена в эксплуатацию в конце февраля. При ее строительстве были использованы передовые инженерные решения. Стадион сможет принимать 35 тысяч зрителей, предусмотрена возможность для посещения матчей людьми с ограниченными возможностями. Стадион реконструировался к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. На арене в Екатеринбурге состоятся четыре матча группового этапа турнира: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал и Мексика — Швеция.

"Спартак" прервал 18-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате России. Последний раз «красно-белые» проигрывали 19 августа 2017 года в домашнем матче седьмого тура с московским «Локомотивом» (3:4).

"Спартак" с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на пять баллов от «Локомотива», который имеет игру в запасе. «Урал», в активе которого 33 очка, располагается на девятой строчке.