Денис Глушаков: «Из-за нереализованных моментов „Спартак“ потерял уверенность»

Капитан "Спартака" Денис Глушаков , комментируя поражение от «Урала» (1:2) в матче 26-го тура чемпионата России, признал, что его команда потеряла уверенность после ряда нереализованных моментов в первом тайме.

— Все прекрасно. Праздник у «Урала» удался. Стадион шикарный построили. Арена готова к чемпионату мира. Понятно, что пока газон не идеальный, но это все можно наверстать, — сказал Глушаков.

— «Спартак» не перегорел из-за фактора нового стадиона?

— Не из-за этого мы проиграли. Перегорели, не перегорели… Может, дело в настрое. Не ожидали, что все так получится. Не реализовали свои моменты в первом тайме. Если бы реализовали — все было бы по-другому, результат был бы для нас положительным.

— Что случилось после 20-й минуты?

— Не реализовали моменты, потеряли уверенность. Из-за этого случилась неразбериха. И мы пропустили.

— Задергались?