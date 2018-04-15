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Денис Глушаков: «Из-за нереализованных моментов „Спартак“ потерял уверенность»
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Денис Глушаков: «Из-за нереализованных моментов „Спартак“ потерял уверенность» 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Капитан "Спартака" Денис Глушаков, комментируя поражение от «Урала» (1:2) в матче 26-го тура чемпионата России, признал, что его команда потеряла уверенность после ряда нереализованных моментов в первом тайме.
— Все прекрасно. Праздник у «Урала» удался. Стадион шикарный построили. Арена готова к чемпионату мира. Понятно, что пока газон не идеальный, но это все можно наверстать, — сказал Глушаков.
— «Спартак» не перегорел из-за фактора нового стадиона?
— Не из-за этого мы проиграли. Перегорели, не перегорели… Может, дело в настрое. Не ожидали, что все так получится. Не реализовали свои моменты в первом тайме. Если бы реализовали — все было бы по-другому, результат был бы для нас положительным.
— Что случилось после 20-й минуты?
— Не реализовали моменты, потеряли уверенность. Из-за этого случилась неразбериха. И мы пропустили.
— Задергались?
— Ну да, наверное. (Михаил ГОНЧАРОВ)
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