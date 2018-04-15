«Олимпиец» проиграл дома «Зениту-2

«Зенит-2» в гостях выиграл у «Олимпийца» со счетом 1:0 в рамках 33-го тура ФНЛ. Гол на 62-й минуте забил нападающий Николай Прудников

По результатам матча «Олимпиец» остается на 15-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. «Зенит-2» держится на 19-й строчке, заработав 31 очко.

33-й тур "Олимпиец" (Нижний Новгород) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:0)

Гол: Прудников, 62 (0:1).

"Олимпиец" (Нижний Новгород): Сысуев, Маляров (Симанов, 79), Филин, Бочаров (Спэтару, 64), Морозов, Хрипков, Нежелев, Фомин, Горбунов (Чирьяк, 57), Аюпов (Заерко, 75), Беляков.

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Кержаков, Запрягаев (Соловейчик, 84), Зуев, Пенчиков, Бугриев, Сиротов, Мусаев, Зинков, Кириллов (Плотников, 67), Панюков (Камышев, 90+1), Прудников (Крапухин, 90+1).

Предупреждения: Аюпов, 32. Мусаев, 55. Сиротов, 90+1.

Судья: Шадыханов (Москва).

15 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».