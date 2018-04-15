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Движение электрички из Рязани в Москву задерживается почти на полчаса
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Движение электрички из Рязани в Москву задерживается почти на полчаса 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.
«Задержан поезд №7051 (Рязань-2-Москва) на 25 минут», — говорится в сообщении.
Дальнейшая информация уточняется.
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