Движение электрички из Рязани в Москву задерживается почти на полчаса

Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter. «Задержан поезд №7051 (Рязань-2-Москва) на 25 минут», — говорится в сообщении. Дальнейшая информация уточняется.