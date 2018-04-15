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Глава Нижегородской области: «Первый матч на новой арене прошел на уровне»
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Глава Нижегородской области: «Первый матч на новой арене прошел на уровне» 

SPORT24.ru 44 минуты назад
Глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в Нижнем Новгороде не будет проблем во время чемпионата мира по футболу. Сегодня на местной одноименной арене прошел тестовый матч. В рамках 33-го тура ФНЛ «Олимпиец» проиграл питерскому «Зениту-2» (0:1).
— Конечно, хочется сделать больше. Все мероприятия, что намечены на ЧМ, мы выполним. Если раньше были опасения, то сейчас мы настолько близки к финишу, что уверенно смотрим в будущее. Все успеем выполнить. Сегодня тестировали не только все системы арены, но и безопасность, работу волонтёров. Первое впечатление — все прошло без сучка и задоринки. Надеюсь, матч 28 апреля пройдёт на ещё более высоком уровне, — передает слова Никитина корреспондент Sport24 Артем Калинин.
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