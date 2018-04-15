«Авангард» потерял шансы на выход в «стыки»

«Авангард» на своем поле сыграл вничью с «Тюменью» — 0:0. Курский клуб набрал 40 очков и потерял математические шансы на попадание в зону переходных матчей.

33-й тур "Авангард" (Курск) — «Тюмень» (Тюмень) — 0:0 "Авангард": Кобзев, Багаев, Концедалов, Никитин, Дашаев, Митасов (Альшин, 66), Синяев, Нетфуллин (Гурфов, 46), Коробов (Минаев, 61), Федчук, Болов (Тлупов, 55).

"Тюмень": Бучнев, Кузнецов, Гузь, Ненахов, Маслов, Лаук (Богатырев, 76), Чудин, Рябокобыленко, Юсупов, Ставпец (Саламатов, 90+1), Чуканов.

Предупреждения: Болов, 12. Чудин, 35.

Судья: Чернов (Москва).

15 апреля. Курск. Стадион «Трудовые резервы».