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«Авангард» потерял шансы на выход в «стыки»
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«Авангард» потерял шансы на выход в «стыки» 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
«Авангард» на своем поле сыграл вничью с «Тюменью» — 0:0. Курский клуб набрал 40 очков и потерял математические шансы на попадание в зону переходных матчей.
33-й тур  "Авангард" (Курск) — «Тюмень» (Тюмень) — 0:0  "Авангард": Кобзев, Багаев, Концедалов, Никитин, Дашаев, Митасов (Альшин, 66), Синяев, Нетфуллин (Гурфов, 46), Коробов (Минаев, 61), Федчук, Болов (Тлупов, 55).
"Тюмень": Бучнев, Кузнецов, Гузь, Ненахов, Маслов, Лаук (Богатырев, 76), Чудин, Рябокобыленко, Юсупов, Ставпец (Саламатов, 90+1), Чуканов.
Предупреждения: Болов, 12. Чудин, 35.
Судья: Чернов (Москва).
15 апреля. Курск. Стадион «Трудовые резервы».
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