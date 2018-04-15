Красотки в купальниках и тонны поднятого веса: в Екатеринбурге прошел фестиваль «Русская весна»

Сегодня в Екатеринбурге подходит к концу Всероссийский фестиваль силовых видов спорта — «Русская весна». По словам организаторов, в нем участвует около 700 спортсменов.

— У нас на фестивале 15 спортивных дисциплин: это фитнес-бикини, и тяжелые, такие как пауэрлифтинг, жим штанги лежа, — рассказал E1.RU главный судья Репницин Андрей. — Судейство в каждой дисциплине разное: там, где фитнес и культуризм, оценивается внешний вид, причем и тут есть различия. Если бикини-модели — более женственные, это больше похоже на конкурс красоты. Если это женский культуризм — тут оценивается мышечные пропорции, отсутствие жира под кожей. В пауэрлифтинге внешний вид вообще не важен: главное — это поднятые килограммы, причем чем больше, тем лучше. В силовых дисциплинах тоже результат по поднятому весу.

Одной из победительниц в дисциплине пауэрлифтинг стала екатеринбургская спортсменка Мысловская Владислава. Ее возрастная группа — до 19 лет, но она поднимает вес на уровне мастеров спорта международного класса, и даже с запасом.

А в конце марта в Екатеринбурге бодибилдерши дефилировали в бикини и вечерних платьях.