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Красотки в купальниках и тонны поднятого веса: в Екатеринбурге прошел фестиваль «Русская весна»
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Красотки в купальниках и тонны поднятого веса: в Екатеринбурге прошел фестиваль «Русская весна» 

e1.ru 36 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня в Екатеринбурге подходит к концу Всероссийский фестиваль силовых видов спорта — «Русская весна». По словам организаторов, в нем участвует около 700 спортсменов.
— У нас на фестивале 15 спортивных дисциплин: это фитнес-бикини, и тяжелые, такие как пауэрлифтинг, жим штанги лежа, — рассказал E1.RU главный судья Репницин Андрей. — Судейство в каждой дисциплине разное: там, где фитнес и культуризм, оценивается внешний вид, причем и тут есть различия. Если бикини-модели — более женственные, это больше похоже на конкурс красоты. Если это женский культуризм — тут оценивается мышечные пропорции, отсутствие жира под кожей. В пауэрлифтинге внешний вид вообще не важен: главное — это поднятые килограммы, причем чем больше, тем лучше. В силовых дисциплинах тоже результат по поднятому весу.
Одной из победительниц в дисциплине пауэрлифтинг стала екатеринбургская спортсменка Мысловская Владислава. Ее возрастная группа — до 19 лет, но она поднимает вес на уровне мастеров спорта международного класса, и даже с запасом.
А в конце марта в Екатеринбурге бодибилдерши дефилировали в бикини и вечерних платьях.
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