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Г. Иванов: моя мечта — «Урал» в Лиге чемпионов
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Г. Иванов: моя мечта — «Урал» в Лиге чемпионов 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Советский спорт
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о целях клуба.
«Можно ли говорить, что с новым стадионом финансирование «Урала» увеличится? Говорить можно обо всём, а, как получится реально, так и будет. Мы шаг за шагом двигаемся вперёд: были и во второй лиге, очень долго поиграли в первой. Выйдя в РФПЛ, мы сказали, что здесь надолго, но пока сезон на сезон не приходится. Этот сезон уже можно занести в актив: у нас ни одного крупного поражения, мы со всеми боролись и играли. Моя мечта — Лига чемпионов. Может, получится, пока я жив. Ничего нереального нет.
Зачем нам мгновенное увеличение финансирование? Шатов ведь плачет по «Зениту», а не по «Уралу». Будет плакать по «Уралу» — подумаем, купить ли его», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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