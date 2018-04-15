Г. Иванов: моя мечта — «Урал» в Лиге чемпионов

«Можно ли говорить, что с новым стадионом финансирование «Урала» увеличится? Говорить можно обо всём, а, как получится реально, так и будет. Мы шаг за шагом двигаемся вперёд: были и во второй лиге, очень долго поиграли в первой. Выйдя в РФПЛ, мы сказали, что здесь надолго, но пока сезон на сезон не приходится. Этот сезон уже можно занести в актив: у нас ни одного крупного поражения, мы со всеми боролись и играли. Моя мечта — Лига чемпионов. Может, получится, пока я жив. Ничего нереального нет.