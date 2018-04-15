Не все может Король? Итоги регулярного чемпионата НБА

Пока в НБА начинаются первые серии плей-офф, мы подведем итоги регулярного чемпионата. «КВ» собрал 10 моментов, которые запомнились больше всего. ​

Борода несколько лет настойчиво идет к титулу MVP и теперь, похоже, подошел к нему ближе всего. Речь не только о статистике, хотя Джеймс провел самый успешный сезон в карьере, превысив отметку в 30 набранных очков в среднем за матч (конкретно — 30,4). Просто впервые Харден конвертировал свои внушительные цифры в реальные и неоспоримые успехи команды — в первую очередь благодаря ему «Хьюстон» стал лучшей командой регулярки, опередив и «Голден Стейт», и всех фаворитов с Востока. А это ли не главный признак истинного MVP?

Хотя соперников у Хардена хватает. И Рассел Уэстбрук — похоже, первый из них. MVP прошлого сезона второй год подряд закончил, набирая в среднем трипл-дабл за игру (линейка звездного защитника — 25,4 очка + 10,1 подбора + 10,3 передачи). Да, это выглядит уже не так эффектно, как в первый раз, но тем не менее! Не говоря о том, что Рассел стал лучшим раздающим лиги. В начале сезона Уэстбрук едва ли не демонстративно старался уйти в тень, пытаясь дать понять — он не единоличник и способен уживаться с другими звездами в команде. Но ближе к Новому году мы вновь увидели старого доброго Рассела — однозначного лидера «Оклахомы». Кармело Энтони и Пол Джордж , присоединившись летом к «Тандер» , действительно создали свое «Большое трио», но отодвинуть Уэстбрука на второй план у них не получилось. Не потому, что Рассел не дал — потому, что самим сил не хватило (да и желания, видимо, тоже). Сама же «Оклахома» уверенно стала четвертой на Западе — это не то, чтобы «Вау!», но все же — успех. А главное — есть шанс, что в плей-офф в этот раз команда пройдет дальше первого-второго раунда.

Леброн впервые в карьере не пропустил ни матча за сезон — и это на 15-й год в лиге! Он — третий в регулярке по очкам (27,5), третий — по передачам (9,1), на его же счету — по 8,6 подбора за игру. Джеймс — реально Король, в чем мы лишний раз убедились! Но ему нельзя жалеть себя, ведь, в отличие от многих прошлых лет, команда Леброна теперь зависит только от Леброна.

Ирвинга пришлось обменять в «Бостон». Лав сломался посередине сезона. Айзея Томас не прижился — вернувшись после травмы, скоро отправился в «Лейкерс». Братаны а-ля Деррик Роуз и Дуэйн Уэйд особой пользы не добавили — первый угодил в экзистенциальный кризис, уходил в самоволки и больше думал о целесообразности продолжения карьеры, чем о сиюминутных задачах, второй просто сдал, постарел, и в итоге отправился доигрывать свой век в родной «Майами». И даже Тристан Томпсон, недавно выбивший себе крутой контракт как раз под патронажем Джеймса, в итоге потерял место в основе и угодил в скандал с изменами беременной подруге Хлое Кардашьян (а ведь все говорили — не доведет его до добра союз с этой барышней!). Леброн всегда был первой звездой. Но вновь — как и в начале карьере — остался единственной в своей команде. А на одном Джеймсе — да, даже на Джеймсе! — далеко не уедешь. Четвертое место «Кавс» на Востоке — лишь первая ласточка. Никто теперь не знает, что будет с «Кливлендом» в плей-офф. А вероятность, что Король впервые за восемь лет останется без финала, вполне велика.

«Филадельфия» вернулась в плей-офф. Не просто вернулась — влетела! С третьего места в Конференции, сразу вслед за «Торонто» и «Бостоном». Да, Сэма Хинки с позором изгнали из лиги за откровенное «танкование» на протяжении многих лет, но ведь теперь все понимают — этот уроженец Голландии был ой, как прав! И без его политики кто знает, где бы болтались сейчас «Сиксерс»?

А так, вот, пожалуйста — все эти проспекты, выбранные на драфте после «слитых» сезонов, подросли, окрепли, и стали приносить результат. Ладно, не все. Нет Нерленса Ноэля. Нет Картера-Уильямса. Нет даже Джру Холидэя, который когда-то казался тем самым новым лидером «Филы», способным возродить команду (и, кстати, выводившего ее в последний до нынешней весны плей-офф — в 2012 году). Зато раскрылся Джоэль Эмбиид — тот парень, который должен переплюнуть Шакила! Заиграл Дарио Шарич Бен Симмонс выдал суперсезон для новичка. И даже Маркелл Фульц, не избежавший проклятья «Сиксерс» (серьезной травмы в первом сезоне), под занавес регулярки отметился тем, что стал самым юным игроком НБА, оформившим трипл-дабл. Все эти ребята из верхних строчек драфта не сразу, не легко, но стали отрабатывать авансы скаутов. И «Фила» подкупает не только результатом, а 3-е место на Востоке — реально круто! Нет, она подкупает тем, что весь ее костяк — сплошь молодежь, и молодежь — суперталантливая. Страшно представить, что будет с НБА, когда эти ребята повзрослеют, по-настоящему раскроются и основательно начнут стучаться в двери «Зала славы». Ох, это будет страшно!

Как ни крути, Хинки был прав.

«Миннесота» вырвала место в плей-офф в последний день регулярки, победив в очном споре за 8-е место на Западе «Денвер». И вышла в серии на вылет впервые с 2004 года! История «Волков» отчасти похожа на историю «Сиксерс». По крайней мере — ставкой на молодежь. Не просто так, выходит, Кевина Лава когда-то обменяли на Уиггинса!

Хотя канадец так и не стал истинным лидером. Элитным скорером — и то не стал. Но, тем не менее, Эндрю, а главное — Карл-Энтони Таунс — именно те ребята, благодаря которым клуб из Миннеаполиса сумел прибавить и прорваться в плей-офф из сильнейшего Запада! Хотя не только. Том Тибодо дополнил состав тем, кто и помог раскрыть потенциал молодым звездам. Заполучил Джимми Батлера. «Чикаго» с уходом защитника опустился на дно (хотя так и было задумано), сам Джимми освоил роль ментора — и потащил молодежь за собой. «Миннесота» вряд ли пройдет далеко. Но это пока и не нужно. Парням нужен опыт, а главное — понимание, что они могут выполнять серьезные задачи! И то, и другое Уиггинс и КЭТ теперь получат сполна.

«Пеликаны» давно выгрызали место в плей-офф. И, наконец, его выклевали. Хотя лишились Казинса, по сути, посреди сезона. Но Дэвис — созрел. Не только к феноменальной статистике (он ее выдавал чуть ли не с первого года). Созрел к тому, чтоб побеждать. Тут и Холидэй в помощь. И, главное — тренер. Команда из Луизианы — больше не клуб для битья, способный выдать несколько успешных игр, но изначально обреченный на прозябание в подвале таблицы. Теперь это — сила! Господин Монобровь наверняка задумывался о переезде — кому охота праймовые годы проводить в составе середняка? Но, похоже, успехи «Пеликанов» способны убедить Энтони остаться. А там, когда вернется Бугги, кто знает, на что они реально замахнутся? Ведь удивить в плей-офф «Новый Орлеан» способен и сейчас.

«Клипперс», казалось, шли к успеху. Не повезло… Вот, вроде, все есть. Элитный плеймейкер. Мощнейший центровой, всеми правдами и неправдами отжатый в своем время у «Далласа». Сильнейший и эффектный форвард. Титулованный тренер (и он же — генменеджер). Даже лучший защитник, не выступавший в НБА, но сделавший имя в Европе! В общем, все. Еще чуть-чуть. Капельку. И клуб выйдет от Запада в финал!

Похоже, боссы «Клипперс» осознали — команде нужна перестройка. Отсюда — и трейд Гриффина. И смена приоритетов. У Дока Риверса были шансы бороться за титул, но все осталось в прошлом. «Парусники» впервые за долгие годы не попали в плей-офф. Не попали осознанно. Что ж, в НБА не все зависит от количества звезд в составе. Тут вам не Евролига. Тут все куда сложнее…

«Шпоры», конечно, прошли регулярку. Опять. Только впервые — вы только вдумайтесь! — с 1997 года не одержали 50 побед за сезон. Внезапно оказалось, что Тони Паркер и Ману Жинобили совсем не молодеют. Что Кавай Леннард — не робот, и может ломаться — хотя бы физически. Что Грегг Попович — пусть и гений, и, видимо, лучший тренер в истории, но все же — не волшебник. И «Сан-Антонио», как ни привычно считать этот клуб фаворитом, тоже может сыграть неудачный сезон.

По сути, если бы не прогресс в игре Олдриджа, «Шпоры» вовсе могли не выйти в плей-офф. Но Грегг с этим справился, хотя еще прошлым летом казалось — Ламаркус попал не туда. Не в свою команду. И не в свою систему. Пара задушевных бесед за бокалом вина, признание тренером вины в собственных схемах, необходимые коррективы, и вуаля — один из лучших форвардов вновь стал одним из лучших!

Вот только лишь на Олдридже далеко не уехать.

«Сан-Антонио» нравится всем. За свой консерватизм. За свой собственный взгляд на игру. За трепетное отношение к ветеранам. За то, что вопреки прогнозам, год за годом, сезон за сезоном, эта команда продолжает нас всех удивлять. Но, видимо, даже «Шпорам» пришла пора меняться. Травмы Леннарда — серьезный звонок. Жинобили и Паркер близки к уходу на покой. Нужна свежая кровь. Нужны новые открытия Грегга. Иначе первый раунд плей-офф так и останется потолком для техасцев. А мы всегда ждем от них большего!

Ранее никогда в истории две команды не играли друг с другом в финале три года подряд. Ни разу! Похоже, эта серия прервется. Про «Кливленд» уже сказано выше. Но ведь и «Голден Стейт» теперь не так уж впечатляет, как в предыдущие сезоны.

Стеф Карри вновь начал ломаться, пропустив 30 матчей за год. Кевин Дюрант ? Да, он по-прежнему хорош, но он — по-прежнему — не лидер. Грин, Томпсон? Давайте будем честными — их вклад в успехи серьезен, но только на своих плечах эти ребята команду к чемпионству не выведут. «Воины» сбавили обороты. Фанаты в Окленде уже не так уверены, что их любимцы вот совершенно точно выиграют следующий матч. «Хьюстон» опередил «Голден Стейт» в регулярке. И даже «Торонто» одержал больше побед!

С другой стороны — не это ли нам нужно? Интрига! Неожиданность! Сюрприз! Ладно, будем честны — скорее всего, «Уорриорз» опять дойдут до финала. И, видимо, вновь выиграют титул. Но мы, хотя бы, уже не уверены в этом так, как в прошлый раз. Значит, следить за плей-офф будет слегка интереснее.

Тимофей второй год подряд остается единственным нашим игроком в сильнейшей лиге мира. И второй сезон проводит, по сути, на лавке. Обмен из «Лейкерс» в «Нетс» не дал Мозгову ничего — ну, разве что, не отразился на зарплате. Россиянин не нужен в стартовой пятерке, его редко задействую в ротации, в итоге Тимофей провел всего лишь 31 матч, играя в среднем по 11,5 минут и набирая по 4,2 очка плюс 3,2 подбора — это его худшие показатели с сезона-2012/13. Тут надо признать — вины Мозгова в таком раскладе нет. Он реально заслуживает большего, но просто не вписывается в схемы новой команды. Отсюда — недовольство самого баскетболиста, который признает: ему не нравится в «Бруклине». Но повлиять на ситуацию Тима не может.

Что будет дальше? Сложный вопрос. Возможно, Мозгова опять обменяют. Возможно — даже выкупят контракт. В НБА есть команды, которым мог бы пригодиться семифутер с солидным, чемпионским опытом, надежный на обеих половинах, способный делать дабл-дабл за игру. Только не факт, что Тимофея подпишут на прежних условиях. Или — тем более — возьмут в платежку его 16 миллионов за сезон. Так что возвращение в Европу — оно не исключается. Хотя есть ощущение, что россиянин пока не готов прощаться с НБА.