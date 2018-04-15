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Иван Пауревич: «У „Уфы“ складывается хорошая игра»
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Иван Пауревич: «У „Уфы“ складывается хорошая игра» 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич заявил, что у клуба в матче против ЦСКА в рамках 26-го тура РФПЛ складывается хорошая игра. Он добавил, что у уфимцев уже было несколько хороших моментов в игре, их надо преумножать.
— Сегодня хорошая игра, у нас было несколько неплохих моментов, — сказал в перерыве в эфире телеканала «Наш футбол» Пауревич. — Мы забили, нужно забивать и дальше. Не стоит давать им пространства. Тогда будет хороший результат.
Сравнивали меня с Вернблумом? Видно, что он хороший игрок, может играть на многих позициях. Он точно неплохо работает в нападении. Я тоже стараюсь выкладываться на максимум везде. Иногда получается, иногда — нет.
Трансляция матча «Уфа» — ЦСКА
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