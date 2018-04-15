Президент ФК «Урал» Иванов рекомендовал в сборную России защитника команды Емельянова

"Я верю в Рому Емельянова, особенно после того, как он сегодня отыграл. Сегодня (в матче со «Спартаком», завершившимся победой «Урала» со счетом 2:1 — прим. ТАСС) решили поставить его на позицию опорного полузащитника, хотя обычно он играет в центре защиты. Не хочу никого трогать, но он точно не из худших на своей позиции. Рому я бы порекомендовал главному тренеру сборной, а там уж ему решать", — сказал Иванов.

25-летний Емельянов является выпускником Академии имени Коноплева. В возрасте 17 лет он подписал контракт с донецким «Шахтером», за который защитник провел всего один матч и постоянно находился в арендах. В сентябре 2014 года Емельянова арендовал «Урал», а в феврале 2015 года стороны заключили полноценное соглашение. Емельянов выступал за сборные России среди игроков до 19 и до 21 года.