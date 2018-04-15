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Президент ФК «Урал» Иванов рекомендовал в сборную России защитника команды Емельянова
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Президент ФК «Урал» Иванов рекомендовал в сборную России защитника команды Емельянова 

ТАСС 27 минут назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов порекомендовал главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову обратить внимание на центрального защитника екатеринбургской команды Романа Емельянова. Об этом Иванов сказал журналистам после матча чемпионата России со "Спартаком".
В связи с уходом из сборной Сергея Игнашевича, Василия и Алексея Березуцких, серьезными травмами Георгия Джикии и Виктора Васина сборная России испытывает проблемы с центральными защитниками.
"Я верю в Рому Емельянова, особенно после того, как он сегодня отыграл. Сегодня (в матче со «Спартаком», завершившимся победой «Урала» со счетом 2:1 — прим. ТАСС) решили поставить его на позицию опорного полузащитника, хотя обычно он играет в центре защиты. Не хочу никого трогать, но он точно не из худших на своей позиции. Рому я бы порекомендовал главному тренеру сборной, а там уж ему решать", — сказал Иванов.
25-летний Емельянов является выпускником Академии имени Коноплева. В возрасте 17 лет он подписал контракт с донецким «Шахтером», за который защитник провел всего один матч и постоянно находился в арендах. В сентябре 2014 года Емельянова арендовал «Урал», а в феврале 2015 года стороны заключили полноценное соглашение. Емельянов выступал за сборные России среди игроков до 19 и до 21 года.
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