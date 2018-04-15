Григорий Иванов: «Шатов по „Зениту“ плачет, не по „Уралу“. Будет плакать по нам, будем думать о трансфере» 

Президент «Урала» Григорий Иванов после матча 26-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:1) в интервью «СЭ» отметил, что текущий сезон можно занести в актив его команды. Иванов также добавил, что его мечта — попасть в Лигу чемпионов.
— Увеличится ли финансирование команды, чтобы в дальнейшем вести борьбу за еврокубки? — Можно говорить обо всем. Но мы все равно шаг за шагом двигаемся вперед. Я же 15 лет работаю в клубе. Когда мы начинали, сразу вылетели из первой лиги во вторую. Потом долго играли в первой лиге, а как вышли в РФПЛ, то сказали: «Мы здесь навсегда и надолго». Но пока сезон на сезон не приходится. Играем то уверенно, то не очень. Но этот сезон можно в актив занести — мы со всеми боролись, ни разу крупно не уступили. Потихоньку будем двигаться дальше. Моя мечта — Лига чемпионов. Пока я жив, дай бог, чтобы у нас это получилось! Ничего нереального нет. — То есть мгновенного увеличения бюджета не планируется? Чтобы Шатова взять, который плачет… — Ну зачем? А что он плачет? Он же по "Зениту" плачет, не по нам. А будет плакать по «Уралу», тогда мы будем думать. (Игорь НОВИКОВ)