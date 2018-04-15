Футболист «Урала» Эль-Кабир отметил прекрасную атмосферу на «Екатеринбург-Арене»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. / ТАСС /. Атмосфера на «Екатеринбург-Арене» подарила футболистам и болельщикам прекрасные эмоции во время матча чемпионата России между «Уралом» и московским "Спартаком" . Такое мнение журналистам высказал нидерландский полузащитник хозяев Отман Эль-Кабир.

"Урал" в воскресенье на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в матче 26-го тура национального первенства. Перед матчем прошла официальная церемония открытия «Екатеринбург-Арены», которая летом примет матчи чемпионата мира.

"Отличный стадион, без сомнений. Это прекрасное место для футбола, для болельщиков, и я хотел бы, чтобы здесь так же все оставалось, это дарит восхитительные эмоции", — сказал Эль-Кабир. «Я думаю, это, конечно, большая победа, ведь никто не ожидал, что мы выиграем. Учитывая нашу позицию [в таблице], нам нужно каждое очко, поэтому сейчас все счастливы», — отметил футболист.

Нидерландский полузащитник стал автором второго гола "Урала" . «Что касается моего гола, то был прекрасный пас от Андрея [Егорычева], и у меня было некоторое время, чтобы пробить. На мой взгляд, когда счет был 1:0, мы имели еще несколько хороших шансов, и второй гол нас раскрепостил. При счете 2:1, конечно, стало гораздо труднее, но мы выиграли, и это самое главное», — заключил Эль-Кабир.

"Урал" набрал 33 очка после 26 матчей, команда располагается на девятой позиции в чемпионате России. Следующий матч клуб из Екатеринбурга проведет на выезде против махачкалинского «Анжи» 21 апреля.