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Бурятские шаманы совершили обряд избавления от главы района Ивана Альхеева
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Бурятские шаманы совершили обряд избавления от главы района Ивана Альхеева 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Накануне в социальные сети попало видео шаманского обряда, который состоялся в селе Толтой Тункинского района Бурятии. Ролик выложил в своем аккаунте на Facebook телеведущий Батодалай Багдаев. Как пояснил автор поста, заснятые на видео шаманы обращаются к Эрлик-хану — Богу Смерти. Обряд посвящен избавлению Тунки от нынешнего главы Ивана Альхеева. «Общение человека с сакральным миром», как описал происходящее Багдаев, происходило под бой бубнов, танцы, таинственные возгласы и употребление неизвестной жидкости.
Ролик посмотрело более пяти тысяч человек. Сторонники Альхеева восприняли увиденное негативно. В соцсетях появилась версия, что заказчиком обряда стало местное отделение «Единой России» — в кадрах с места события в качестве участника «засветилась» руководитель райотделения ЕР Анна Сыренова. Кроме того, в комментариях под видео сообщили, что в Тунке начала работать группа журналистов, якобы приехавших по заказу Андрея Самаринова и Аламжи Сыренова — председателя распускаемого созыва районного совета депутатов.
Фото: paranormal-news.ru
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