Ещё
«Бордо» на выезде разобрался с «Монпелье»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Бордо» на выезде разобрался с «Монпелье» 

Soccer News 19 минут назад
В рамках 33-го тура французской Лиги 1 «Бордо» одержал победу над «Монпелье».
"Монпелье" — «Бордо» 1:3  Голы: Брэйтуэйт, 9 — 0:1, Камано, 49 — 0:2, Мейте, 78 — 0:3, Скири, 88 — 1:3  "Монпелье": Лекомт, Мукиеле, Агиляр (Камара, 60), Коцца, Конгре, Иконе (Долли, 46), Ласн, Мбенза, Скири, Педру Мендеш, Сьо (Нинга, 60).
"Бордо": Костиль, Сабали, Пабло, Контенто, Кунде, Плашил, Лерагер, Санкаре (Мейте, 67), Вада (Пелленар, 77), Камано (Малком, 61), Брэйтуэйт.
Предупреждения: Кунде (3), Брэйтуэйт (28), Сьо (43), Коцца (48), Ласн (56).
Soccer News: последние новости
Первый тренер Головина: "Саша только-только начинает раскрывать свой потенциал" Гётце: "Я скрестил пальцы за Клоппа" "Рома" с размахом отпраздновала победу над "Барселоной" прямо в раздевалке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла15
«Спартак» уступил «Уралу» в матче Премьер-лиги5
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение