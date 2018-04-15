«Бордо» на выезде разобрался с «Монпелье» 

В рамках 33-го тура французской Лиги 1 «Бордо» одержал победу над «Монпелье».
"Монпелье" — «Бордо» 1:3 Голы: Брэйтуэйт, 9 — 0:1, Камано, 49 — 0:2, Мейте, 78 — 0:3, Скири, 88 — 1:3 "Монпелье": Лекомт, Мукиеле, Агиляр (Камара, 60), Коцца, Конгре, Иконе (Долли, 46), Ласн, Мбенза, Скири, Педру Мендеш, Сьо (Нинга, 60).
"Бордо": Костиль, Сабали, Пабло, Контенто, Кунде, Плашил, Лерагер, Санкаре (Мейте, 67), Вада (Пелленар, 77), Камано (Малком, 61), Брэйтуэйт.
Предупреждения: Кунде (3), Брэйтуэйт (28), Сьо (43), Коцца (48), Ласн (56).