«Бордо» переиграл «Монпелье» 

В матче 33-го тура чемпионата Франции «Бордо» на выезде обыграл «Монпелье» со счетом 3:1. В состав жирондинцев отличились нападающие Мартин Брейтуэйт и Франсуа Камано, а также полузащитник Суалихо Мейте.
У хозяев гол забил хавбек Эйе Скири.
"Бордо" поднялся на десятое место турнирной таблицы лиги 1, набрав 43 очка. «Монпелье», в активе которого 46 очков, занимает седьмую строчку.
Чемпионат Франции
Лига 1 33-й тур "Монпелье" — «Бордо» — 1:3 (0:1)
Голы: Брейтуэйт, 9 (0:1). Камано, 49 (0:2). Мейте, 78 (0:3). Скири, 88 (1:3).
Нереализованный пенальти: Камара (Монпелье), 90+1 (вратарь)
"Монпелье": Леконт, Конгре, Мендеш, Агилар (Камара, 60), Мукьеле, Козза, Лан, Скири, Сьо (Нинга, 60), Иконе (Долли, 46), Мбенза.
"Бордо": Костиль, Контенто, Сабали, Пабло, Кунде, Плашил, Санкаре (Мейте, 67), Лерагер, Вада (Пелланар, 77), Брейтуэйт, Камано (Малком, 61).
Предупреждения: Кунде, 3. Брейтуэйт, 28. Сьо, 43. Козза, 48. Лан, 56.
Судья: Абед.
15 апреля. Монпелье. Стадион La Mosson.
Монпелье — Бордо
Турнирная таблица чемпионата Франции