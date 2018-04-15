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«Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 15 минут назад
В матче 33-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" принимает «Вест Бромвич».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
Де Хеа Давид • Валенсия Антонио • Линделоф Виктор • Смоллинг КрисЯнг Эшли • Эррера Андер • Матич Неманья • Погба Поль • Мата Хуан • Лукаку Ромелу • Санчес Алексис
Запасные: Джонс ФилРохо МаркосЛингард ДжессиМарсьяль АнтониРэшфорд Маркус • Мактоминей Скотт • Перейра Жоэл
Фостер Бен • Ньом Аллан • Доусон КрэйгХегази Ахмед • Гиббс Киран • Филлипс Мэтт • Ливермо Джейк • Брант Крис • Макклин Джеймс • Рондон Саломон • Родригес Джей
Запасные: Старридж Даниэль • Боаз Майхилл • Якоб Клаудио • Крыховяк Гжегож • Бёрк Оливер • Габр Али • Филд Сэм
15 апреля. Стадион «Олд Траффорд».
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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