В матче 33-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" принимает «Вест Бромвич».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
Де Хеа Давид • Валенсия Антонио • Линделоф Виктор • Смоллинг Крис • Янг Эшли • Эррера Андер • Матич Неманья • Погба Поль • Мата Хуан • Лукаку Ромелу • Санчес Алексис
Запасные: Джонс Фил • Рохо Маркос • Лингард Джесси • Марсьяль Антони • Рэшфорд Маркус • Мактоминей Скотт • Перейра Жоэл
Фостер Бен • Ньом Аллан • Доусон Крэйг • Хегази Ахмед • Гиббс Киран • Филлипс Мэтт • Ливермо Джейк • Брант Крис • Макклин Джеймс • Рондон Саломон • Родригес Джей
Запасные: Старридж Даниэль • Боаз Майхилл • Якоб Клаудио • Крыховяк Гжегож • Бёрк Оливер • Габр Али • Филд Сэм
15 апреля. Стадион «Олд Траффорд».
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить