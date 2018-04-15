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Евгений Кафельников: «Может, Педро Рошу вообще купили за две копейки? В таких играх и проявляется класс…»
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Евгений Кафельников: «Может, Педро Рошу вообще купили за две копейки? В таких играх и проявляется класс…» 

Спорт-Экспресс 14 минут назад
Олимпийский чемпион, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что у красно-белых нет среднего уровня, ниже которого команда не может позволить себе опуститься. Также теннисист разочарован выходом на замену бразильца Педро Роши.
— «Спартак» лишился титула? — вопрос Кафельникову.
— Не знаю. Мне сейчас арифмитическая ситуация не до конца известна.
— Пять очков отставания от «Локо», плюс у команды Юрия Семина игра в запасе.
— Теоретически еще возможно отстоять титул. Да и математически — тоже. Но в реальности это едва ли удастся.
— Главная причина поражения в Екатеринбурге?
— Мне кажется, у «Спартака» нет среднего уровня, ниже которого нельзя опускаться. Красно-белые, к сожалению, за счет класса порой не могут победить слабых соперников.
— Во втором тайме у «Спартака» не было плана?
— Да черт его знает. Считаю, сказалась нехватка Луиза Адриану в атаке.
Зе Луиш не убедил?
— Луиз Адриану за счет мастерства всегда стягивает на себя нескольких защитников. Сегодня Зе Луиш этого не сделал. Ему не достает технического арсенала, чтобы действовать, как бразилец.
Педро Рошу купили за 12 миллионов евро, а он запорол вернейший момент…
— Послушайте, ну мы же точно не знаем, за сколько его купили. Не хочется считать чужие деньги. Может быть, его за две копейки купили, а мы говорим про 12 миллионов. Может, вообще даром? Был у него один шанс во втором тайме, но ударил во вратаря. Вот в таких играх и виден класс футболиста. Когда у тебя появляется малейшая возможность, нужно ее использовать. Не хочется, чтобы такие поражения превращались в систему. Нужно, чтобы у команды был средний уровень, ниже которого она просто не может себе позволить опуститься. Но сегодня опустились… (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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