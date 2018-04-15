Евгений Кафельников: «Может, Педро Рошу вообще купили за две копейки? В таких играх и проявляется класс…»

— «Спартак» лишился титула? — вопрос Кафельникову.

— Не знаю. Мне сейчас арифмитическая ситуация не до конца известна.

— Пять очков отставания от «Локо», плюс у команды Юрия Семина игра в запасе.

— Теоретически еще возможно отстоять титул. Да и математически — тоже. Но в реальности это едва ли удастся.

— Главная причина поражения в Екатеринбурге?

— Мне кажется, у «Спартака» нет среднего уровня, ниже которого нельзя опускаться. Красно-белые, к сожалению, за счет класса порой не могут победить слабых соперников.

— Во втором тайме у «Спартака» не было плана?

— Да черт его знает. Считаю, сказалась нехватка Луиза Адриану в атаке.

— Луиз Адриану за счет мастерства всегда стягивает на себя нескольких защитников. Сегодня Зе Луиш этого не сделал. Ему не достает технического арсенала, чтобы действовать, как бразилец.

Педро Рошу купили за 12 миллионов евро, а он запорол вернейший момент…