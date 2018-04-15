Евгений Кафельников: «Может, Педро Рошу вообще купили за две копейки? В таких играх и проявляется класс…» 

Олимпийский чемпион, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что у красно-белых нет среднего уровня, ниже которого команда не может позволить себе опуститься. Также теннисист разочарован выходом на замену бразильца Педро Роши.
— «Спартак» лишился титула? — вопрос Кафельникову.
— Не знаю. Мне сейчас арифмитическая ситуация не до конца известна.
— Пять очков отставания от «Локо», плюс у команды Юрия Семина игра в запасе.
— Теоретически еще возможно отстоять титул. Да и математически — тоже. Но в реальности это едва ли удастся.
— Главная причина поражения в Екатеринбурге?
— Мне кажется, у «Спартака» нет среднего уровня, ниже которого нельзя опускаться. Красно-белые, к сожалению, за счет класса порой не могут победить слабых соперников.
— Во втором тайме у «Спартака» не было плана?
— Да черт его знает. Считаю, сказалась нехватка Луиза Адриану в атаке.
— Зе Луиш не убедил?
— Луиз Адриану за счет мастерства всегда стягивает на себя нескольких защитников. Сегодня Зе Луиш этого не сделал. Ему не достает технического арсенала, чтобы действовать, как бразилец.
— Педро Рошу купили за 12 миллионов евро, а он запорол вернейший момент…
— Послушайте, ну мы же точно не знаем, за сколько его купили. Не хочется считать чужие деньги. Может быть, его за две копейки купили, а мы говорим про 12 миллионов. Может, вообще даром? Был у него один шанс во втором тайме, но ударил во вратаря. Вот в таких играх и виден класс футболиста. Когда у тебя появляется малейшая возможность, нужно ее использовать. Не хочется, чтобы такие поражения превращались в систему. Нужно, чтобы у команды был средний уровень, ниже которого она просто не может себе позволить опуститься. Но сегодня опустились… (Виталий АЙРАПЕТОВ)