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Агент Наместникова: хоккеист восстановится от травмы не ранее, чем через семь дней
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Агент Наместникова: хоккеист восстановится от травмы не ранее, чем через семь дней 

ТАСС 14 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников полностью восстановится от травмы плеча не ранее, чем через неделю. Об этом ТАСС сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
Наместников был вызван в расположение национальной команды на сбор перед чемпионатом мира. Хоккеисты должны приступить к тренировкам с 16 апреля и принять участие в двух этапах Евротура.
"На данный момент у Владислава [Наместникова] проблема с плечом еще с окончания сезона, он пока полностью не вылечился. Сейчас он проходит лечение в расположении своего клуба, чтобы как можно быстрее восстановиться. В ближайшие дни никакой положительной информации не будет. Точные сроки выздоровления неизвестны, но это точно будет больше одной недели", — сообщил Мильштейн.
Агент отметил, что у Наместникова есть желание выступить на чемпионате мира в случае восстановления. «Он ни разу не отказывался от вызова в сборную, для него большая честь играть за страну. Когда состояние здоровья было хорошим, он всегда был в расположении национальной команды», — подчеркнул Мильштейн.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгагене и Хернинге.
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