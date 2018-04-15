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«Наполи» не смог обыграть «Милан» на выезде
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«Наполи» не смог обыграть «Милан» на выезде 

SPORT24.ru 16 минут назад
«Наполи» не смог на выезде обыграть «Милан» в 32-м туре чемпионата Италии. Матч прошел без забитых голов.
Ничья не позволила «Наполи» существенно сократить отставание от «Ювентуса» в турнирной таблице. Сейчас неаполитанцы уступают туринцам 3 очка в борьбе за первое место, но «Ювентус» свой матч 32-го тура еще не провел. 15 апреля «бьянконери» на своем поле сыграют с «Сампдорией».
”Милан” после ничьей отстает от зоны Лиги чемпионов на семь очков, проведя на матч больше конкурентов.
Чемпионат Италии. 32-й тур  ”Милан” — «Наполи» (Неаполь) — 0:0 (0:0)
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Мусаккио, Сапата, Родригес, Кессье, Билья, Бонавентура (Локателли, 80), Сусо, Калинич (Андре Силва, 70), Чалханоглу.
"Наполи": Рейна, Маджо, Альбиоль, Кулибали, Хисай, Аллан (Рог, 87), Жоржиньо, Гамшик (Зелиньски, 66), Мертенс (Милик, 66), Кальехон, Инсинье.
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