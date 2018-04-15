Арбитр Турбин не удалил Головина 

На 35-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Уфа» — ЦСКА арбитр Евгений Турбин, не удалил Александра Головина. В том эпизоде полузащитник гостей, недовольный тем, как с ним обошелся Боян Йокич, совершил самосуд. Головин умышленно ударил соперника двумя ногами и сбил его. Судья ограничился вынесением предупреждения.
Мнения экспертов «СЭ», оценивших вердикт Турбина, разделились. Большинство высказались за то, что такое нарушение должно наказываться красной карточкой. Но один из специалистов считает, что «это был безрассудный толчок двумя ногами без применения чрезмерной силы, не опасный для здоровья соперника». В таком случае в соответствии с рекомендациями УЕФА достаточно показать нарушителю желтую карточку. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча «Уфа» — ЦСКА