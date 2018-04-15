Александр Мостовой: «Локо» — чемпион. А «Спартак» обязан брать Кубок"

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой — о неудаче бывшего клуба в матче 26-го тура РФПЛ против «Урала» (1:2).

— В чем причина неудачи?

— «Спартак» очень давно не проигрывал, но любая серия должна когда-то прерваться. Не сказал бы, что «Урал» выглядел лучше, просто нашла коса на камень. Устроили Екатеринбургу праздник — новый стадион открыли, много людей пришло на трибуны хозяев поддержать.

И ведь у москвичей были моменты, например, при счете 0:0 Промес пробил в штангу. Забей голландец, и неизвестно, как бы складывалась встреча дальше. Этим и интересен футбол. Жаль только, что «Спартак» так не вовремя оступился.

— И лишился шансов на титул?

— У «Локомотива» на игру меньше плюс пять очков отрыва. Думаю, процентов на 75-80 Семин и компания уже чемпионы. Так что с учетом сегодняшнего результата и его последствий, «Спартак» обязан брать Кубок страны. Особенно учитывая, какие команды остались в сетке — «Тосно», «Шинник» и курский «Авангард». (Константин КОЛМАКОВ)