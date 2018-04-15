«Тамбов» в гостях победил «Волгарь» 

«Тамбов» в матче 33-го тура ФНЛ в гостях победил «Волгарь» (2:1). Этот успех позволил команде Андрея Талалаева вернуться на четвертое место в таблице, которое обеспечивает участие в стыковых матчах за выход в РФПЛ. «Волгарь» располагается на 11-й строчке.
В еще одной встрече курский «Авангард» сыграл вничью с «Тюменью» (0:0). Команда Хасанби Биджиева идет в ФНЛ десятой, а тюменцы находятся в зоне вылета на 18-й строчке.
Напомним, что «Авангард» также является полуфиналистом нынешнего розыгрыша Кубка России.
ФНЛ. 33-й тур «Волгарь» — «Тамбов» — 1:2 (0:1)
Голы: Онугха, 69 — Мурнин, 42. Шляков, 71 (с пенальти).
«Авангард» — «Тюмень» — 0:0