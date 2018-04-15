Ещё
«Тамбов» в гостях победил «Волгарь»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тамбов» в гостях победил «Волгарь» 

SPORT24.ru 8 минут назад
«Тамбов» в матче 33-го тура ФНЛ в гостях победил «Волгарь» (2:1). Этот успех позволил команде Андрея Талалаева вернуться на четвертое место в таблице, которое обеспечивает участие в стыковых матчах за выход в РФПЛ. «Волгарь» располагается на 11-й строчке.
В еще одной встрече курский «Авангард» сыграл вничью с «Тюменью» (0:0). Команда Хасанби Биджиева идет в ФНЛ десятой, а тюменцы находятся в зоне вылета на 18-й строчке.
Напомним, что «Авангард» также является полуфиналистом нынешнего розыгрыша Кубка России.
ФНЛ. 33-й тур  «Волгарь» — «Тамбов» — 1:2 (0:1)
Голы: Онугха, 69 — Мурнин, 42. Шляков, 71 (с пенальти).
«Авангард» — «Тюмень» — 0:0
SPORT24.ru: последние новости
Тихонов: «Один момент в матче с «Енисеем» решил все. Рад, что в пользу «Крыльев Советов» «Урал» показал разрешение РФПЛ на участие Егорычева в матче со «Спартаком» Знарок: «В шестом матче что-то отвернулось от СКА»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла15
«Спартак» уступил «Уралу» в матче Премьер-лиги5
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение