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Выборы в Венгрии выиграла правящая коалиция
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Выборы в Венгрии выиграла правящая коалиция 

Вести.Ru 5 минут назад
Национальный избирательный комитет Венгрии подсчитал 100 процентов голосов избирателей на очередных всеобщих выборах в Государственное собрание 8 апреля, пишет ТАСС.
Согласно опубликованным данным коалиция «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и Христианско-демократической народной партии набрала 49,6 процентов голосов. Христианско-демократическую народную партию возглавляет действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Оппозиция не смогла приблизиться к результату лидеров: движение «За лучшую Венгрию» набрало 19,2 процента голосов, а блок Венгерской социалистической партии и «Диалога во имя Венгрии» — 12 процентов.
Избираемые на четыре года 199 депутатов парламента имеют право принимать конституцию, законы, избирать президента, утверждать премьер-министра по представлению президента и принимать бюджет.
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