Газзаев назвал желтую карточку Смолова грубейшей ошибкой арбитра

"Это грубейшая ошибка арбитра. Смолов не заслуживал наказания. Придумать нарушение в том эпизоде просто невозможно", — сказал чиновник.

Газзаев также добавил, что Российскому футбольному союзу (РФС) необходимо исправлять ситуацию с судейским корпусом.

"Каким-то образом РФС необходимо исправлять эту ситуацию. Главная причина подобных случаев в том, что уровень судейства не соответствует уровню чемпионата России. После каждого тура появляется ряд вопросов к арбитрам", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Смолов пропустит встречу 27-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с московским ЦСКА из-за перебора желтых карточек.