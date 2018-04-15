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Газзаев назвал желтую карточку Смолова грубейшей ошибкой арбитра
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Газзаев назвал желтую карточку Смолова грубейшей ошибкой арбитра 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель председателя Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев поделился мнением о решении судьи Артема Чистякова показать желтую карточку за симуляцию форварду «Краснодара» Федору Смолову. Слова специалиста приводит RT.
"Это грубейшая ошибка арбитра. Смолов не заслуживал наказания. Придумать нарушение в том эпизоде просто невозможно", — сказал чиновник.
Газзаев также добавил, что Российскому футбольному союзу (РФС) необходимо исправлять ситуацию с судейским корпусом.
"Каким-то образом РФС необходимо исправлять эту ситуацию. Главная причина подобных случаев в том, что уровень судейства не соответствует уровню чемпионата России. После каждого тура появляется ряд вопросов к арбитрам", — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что Смолов пропустит встречу 27-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с московским ЦСКА из-за перебора желтых карточек.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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