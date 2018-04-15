Динга: «Сложнее всего противостоять Промесу»

— Как оценишь свою игру сегодня?

— Сначала было сложно, потому что давно не играл. Но потом стал уверенно себя чувствовать. В целом, хорошо.

— С кем из игроков «Спартака» было сложнее всего на поле?

— Против Промеса очень тяжело играть. И Зе Луиш — наверху он нам доставил много проблем.

— Приятно косвенно участвовать в чемпионской гонке? «Локомотив» стал ближе к чемпионству.

— Конечно, приятно. Но главная радость — победа.