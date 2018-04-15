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Динга: «Сложнее всего противостоять Промесу»
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Динга: «Сложнее всего противостоять Промесу» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Защитник «Урала» Доминик Динга прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1), передает корреспондент "Евро-футбол.ру" Виктор Полевиков.
— Как оценишь свою игру сегодня?
— Сначала было сложно, потому что давно не играл. Но потом стал уверенно себя чувствовать. В целом, хорошо.
— С кем из игроков «Спартака» было сложнее всего на поле?
— Против Промеса очень тяжело играть. И Зе Луиш — наверху он нам доставил много проблем.
— Приятно косвенно участвовать в чемпионской гонке? «Локомотив» стал ближе к чемпионству.
— Конечно, приятно. Но главная радость — победа.
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