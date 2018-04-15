Доминик Динга: «Сложнее всего играть против Промеса и Зе Луиша»

— Конечно, эмоции хорошие, — сказал Динга. — Новый стадион открыт. Для нас очень важная игра. Мы сумели победить — это самое главное.

— Что сегодня тяжелее всего давалось? Против кого тяжелее было играть?

— Против Промеса. Он быстрый, он обыгрывает хорошо. И против Зе Луиша. Он хорошо прыгает.

— Ты сегодня играл первый матч в этом году. Насколько тяжело было?

— Ну конечно тяжело в начале было, потому что много пропустил. Но с ходом матча все лучше и лучше было играть.

— Говорят, «Урал» сделал «Локомотив» чемпионом. Приятно участвовать в золотой гонке таким образом?

— Конечно, приятно. Потому что мы выиграли.