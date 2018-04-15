Доминик Динга: «Сложнее всего играть против Промеса и Зе Луиша» 

Защитник «Урала» Доминик Динга после победы над "Спартаком" (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что ему было сложно играть против форвардов красно-белых Квинси Промеса и Зе Луиша. Отметим, что сербский защитник дал интервью клубной пресс-службе на русском языке.
— Конечно, эмоции хорошие, — сказал Динга. — Новый стадион открыт. Для нас очень важная игра. Мы сумели победить — это самое главное.
— Что сегодня тяжелее всего давалось? Против кого тяжелее было играть?
— Против Промеса. Он быстрый, он обыгрывает хорошо. И против Зе Луиша. Он хорошо прыгает.
— Ты сегодня играл первый матч в этом году. Насколько тяжело было?
— Ну конечно тяжело в начале было, потому что много пропустил. Но с ходом матча все лучше и лучше было играть.
— Говорят, «Урал» сделал «Локомотив» чемпионом. Приятно участвовать в золотой гонке таким образом?
— Конечно, приятно. Потому что мы выиграли.