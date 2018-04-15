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Григорий Иванов: «Я на 100 процентов уверен, что Смолов никогда не будет симулировать»
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Григорий Иванов: «Я на 100 процентов уверен, что Смолов никогда не будет симулировать» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Президент «Урала» Григорий Иванов после матча 26-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:1) отметил, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову несправедливо дали желтую карточку в игре против «Анжи»​ (3:0). Иванов также добавил, что форвард никогда не будет симулировать.
Судейский скандал со Смоловым в Краснодаре. Все подробности
— Вчера была резонансная история с Федором Смоловым, который заявил, что с нашим чемпионатом все понятно, если несправедливо показанную желтую ему не отменят. Что думаете об этом? — Это история двоякая. Я видел эпизод — конечно, там не было карточки. Думаю, судьи должны думать. Ведь впереди суперматч между ЦСКА и «Краснодаром» — битва за Лигу чемпионов. Вот нас в прошлой игре оставили без Бикфалви. Я с судьей разговаривал, сказал ему: «Вторую карточку нужно давать тогда, когда тебе уже ногу оторвали. Нельзя просто так вторую показывать». Так же и здесь. Федор ничего не сделал, но если ты, судья, сомневаешься, то не должен показывать карточку. — А что думаете про ее отмену? — Лезем в дебри… Если разрешить отменять карточки, тогда после каждой игры будут подавать на их отмену. Мы бы тоже по Бикфалви подали протест, но есть регламент. Один раз у Акинфеева отменили, но там другая история была. Я понимаю, когда желтую можно отменить, если не тому ее показали. А тут судья считает, что Федор симулировал. Но я Федю знаю — он у нас отыграл, в «Урале», мы его возродили. Он никогда не ныряет, никогда не симулирует. Молодые арбитры должны знать футболистов, изучать манеру их игры. Я на 100 процентов уверен, что Федя никогда не будет симулировать — никогда! Карточку дали несправедливо, но по поводу отмены — вопрос не ко мне. (Игорь НОВИКОВ)
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