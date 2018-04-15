Ещё
«Чайф», Земфира, «Сплин» и «Би-2» выступят на Фестивале болельщиков FIFA в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Чайф», Земфира, «Сплин» и «Би-2» выступят на Фестивале болельщиков FIFA в Екатеринбурге 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 1 час назад
Группа «Чайф» выступит на открытии Фестиваля болельщиков FIFA в Екатеринбурге в день первого матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Об этом сообщил исполнительный директор дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков. По его словам, во время ЧМ-2018 ожидается концерт с участием Земфиры, Дельфина, групп «Сплин» и «Би-2».
О площадках Фестиваля болельщиков FIFA читайте в материале welcome2018.com.
Фан-зона в Екатеринбурге расположится в Парке культуры и отдыха им. Маяковского и будет вмещать до 17 тыс. человек. Она откроется 14 июня.
В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
Паспорта болельщика ЧМ-2018 получили более 420 тысяч человек Состоялось торжественное открытие "Екатеринбург Арены" На "Самара Арене" началась укладка газона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неймар испугался фанатов «Реала»
«Спартак» уступил «Уралу» в матче Премьер-лиги6
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение