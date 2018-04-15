«Чайф», Земфира, «Сплин» и «Би-2» выступят на Фестивале болельщиков FIFA в Екатеринбурге

Группа «Чайф» выступит на открытии Фестиваля болельщиков FIFA в Екатеринбурге в день первого матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Об этом сообщил исполнительный директор дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков. По его словам, во время ЧМ-2018 ожидается концерт с участием Земфиры, Дельфина , групп «Сплин» и «Би-2».

О площадках Фестиваля болельщиков FIFA читайте в материале welcome2018.com.

Фан-зона в Екатеринбурге расположится в Парке культуры и отдыха им. Маяковского и будет вмещать до 17 тыс. человек. Она откроется 14 июня.

В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).