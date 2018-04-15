«Олимпиец» уступил «Зениту-2» в первом тестовом матче

На стадионе «Нижний Новгород» завершилась игра между ФК «Олимпиец» и ФК «Зенит-2». Петербургскому клубу удалось обыграть нижегородцев со счетом 0:1. В активе нижегородской команды по-прежнему 34 очка.

Победный гол забил нападающий Николай Прудников на 62-й минуте. По результатам матча «Олимпиец» остается на 15-й позиции в турнирной таблице. «Зенит-2» занимает 19-ю строчку, заработав 31 очко.

Второй тестовый матч на стадионе «Нижний Новгород» состоится 28 апреля в 18.00. Сразятся «Олимпиец» и волгоградский «Ротор».

Ранее сообщалось, что схема движения транспорта изменится во время тестовых матчей на стадионе «Нижний Новгород».

Фото: ФК «Олимпиец».