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«Олимпиец» уступил «Зениту-2» в первом тестовом матче
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«Олимпиец» уступил «Зениту-2» в первом тестовом матче 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
На стадионе «Нижний Новгород» завершилась игра между ФК «Олимпиец» и ФК «Зенит-2». Петербургскому клубу удалось обыграть нижегородцев со счетом 0:1. В активе нижегородской команды по-прежнему 34 очка.
Победный гол забил нападающий Николай Прудников на 62-й минуте. По результатам матча «Олимпиец» остается на 15-й позиции в турнирной таблице. «Зенит-2» занимает 19-ю строчку, заработав 31 очко.
Второй тестовый матч на стадионе «Нижний Новгород» состоится 28 апреля в 18.00. Сразятся «Олимпиец» и волгоградский «Ротор».
Ранее сообщалось, что схема движения транспорта изменится во время тестовых матчей на стадионе «Нижний Новгород».
Фото: ФК «Олимпиец».
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