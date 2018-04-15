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Александр Мостовой: Не сказал бы, что «Спартак» сыграл с «Уралом» плохо — просто не его день
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Александр Мостовой: Не сказал бы, что «Спартак» сыграл с «Уралом» плохо — просто не его день 

Советский спорт 1 час назад
— Бывают такие дни. Не забывайте про сумасшедшую серию "Спартака", команда с августа не проигрывала! И это когда-то должно было случиться, нет команд, которые не проигрывают, и сегодня это случилось. Я бы не сказал, что гости играли плохо, ведь у них были моменты, они могли и счет отыгрывать, но не получилось, наоборот, пропустили. Проиграли, оступились, но я не могу сказать в отношении «Спартака», что они плохо выступили. Просто не их день. Не будем забывать и о том, что уровень сопротивления был приличным. В Екатеринбурге сегодня праздник в честь открытия нового стадиона, собралось много народу, и все это обеспечило хозяевам поля преимущество в психологическом плане. «Урал» с первых минут удивил меня своим движением, своим желанием борьбы. Вспомните как «Урал» играл с «Локомотивом»: ни одного отбора за первый тайм! Я еще задавался вопросом: «Как можно так играть в футбол?» В конечном итоге, «Локомотив» выиграл 2:0. Но сегодня "Урал" вышел и на эмоциях одержал победу, — сказал Мостовой.
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