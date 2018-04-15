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ЦСКА потерял очки в Уфе на радость «Локомотиву»
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ЦСКА потерял очки в Уфе на радость «Локомотиву» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
26-й тур чемпионата России по футболу продолжился встречей в Уфе между местным одноименным клубом и столичным ЦСКА. После поражения "Спартака" в Уфе у армейцев был прекрасный шанс вплотную приблизиться к лидерам чемпионата. Однако они этим не воспользовались, сыграв вничью — 1:1.
В первом тайме зрители увидели лишь один гол. Он оказался на счету нападающего «Уфы» Дмитрия Сысуева, переигравшего в ближнем бою Игоря Акинфеева. Произошло это на 41-й минуте встречи.
Во втором тайме армейцы стремились уйти от поражения, проведя несколько опасных атак. Хозяева поля тоже не засиживались в обороне, периодически тревожа армейского вратаря. На 78-й минуте Ахмед Муса все-таки пробил Александра Беленова, сравняв счет в матче. Больше соперникам отличиться не удалось.
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