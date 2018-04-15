ЦСКА потерял очки в Уфе на радость «Локомотиву» 

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Глава WADA Риди: ситуация с допингом в России постепенно меняется

Зинедин Зидан: забить "Ювентусу" трижды на его поле непросто

Вратари Кошечкин, Шестеркин и Бочаров сыграют за сборную России на Евротуре