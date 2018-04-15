ЦСКА увез из Уфы ничью. И легко отделался 

В матче с «Арсеналом» получил травму Алан Дзагоев, который не полетел с командой в Уфу, как и защитник Георгий Щенников. Зато в строй ЦСКА вернулись Понтус Вернблум и Марио Фернандес. Зато в старт снова попали Федор Чалов и Кристиян Бистрович. Армейцы сыграли по схеме 3-4-3 с Вернблумом в центре атаки и Чаловым и Мусой на флангах. В первом тайме ЦСКА играл первым номером, но часто пропускал контратаки. За 5 минут до перерыва Дмитрий Сысуев дважды вышел один на один: сначала Акинфеев смог спасти, во второй раз — нет. Голевой пас отдал Дмитрий Стоцкий, которого по слухам Гончаренко хотел забрать из «Уфы» прошлым летом. Александр Головин чуть не нарвался на удаление. Защитник «Уфы» Йокич грубо сыграл против полузащитника, и тот лежа на газоне специально ответил сопернику ударом поногам. Судья Турбин простил Головина и показал ему только желтую карточку. Сразу после перерыва Виктор Гончаренко заменил неготового играть полный матч Фернандеса на Витиньо. Кирилл Набабкин вернулся на правый фланг обороны, а ЦСКА перешел на на формацию 4-4-2. ЦСКА раскрывался все больше, «Уфа» атаковала опаснее. Но армейцы все-таки счет сравняли, а не пропустили: после навала Чалов выиграл борьбу в воздухе и сделал скидку на Мусу, который пробил сквозь руки Беленова. Матч не смог доиграть до конца Понтус Вернблум. Швед пропускал игру с «Арсеналом» из-за травмы ребра и сейчас попросил замену раньше. На его место вышел Тимур Жамалетдинов. После ничьи с «Уфой» ЦСКА набрал 45-е очко — столько же у «Зенита». Чтобы обогнать «Краснодар» и выйти на третье место, армейцам нужно обыгрывать «Амкар» в следующую среду. Больше текстов о ЦСКА на Sport24