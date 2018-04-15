Zai: «Для игрока важно быть самокритичным»

На канале StarLadder опубликовали четвертое видео серии «Истории игроков» на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5. Героем выпуска стал Людвиг zai Уолберг. Саппорт OpTic Gaming рассказал о периоде, когда взял перерыв от Dota 2, чтобы сфокусироваться на учебе.

«Когда я сделал перерыв, чтобы закончить обучение, это было не особо сложное решение, — рассказал zai. — Я хотел этого, так как не знал, как долго буду играть в «Доту», желал иметь за плечами какое-то образование. Не играть около года тоже было неплохо — сменил обстановку. На протяжении этого времени меня поддерживала семья. Они знали, что я был не так уж счастлив в школьные времена, что хотел заниматься чем-то другим. Но я смог сконцентрироваться на учебе на год. В то же время я старался быть в курсе всего, что происходит в «Доте», смотрел все, что мог. Было не так весело наблюдать, когда ты не играешь, теряется интерес. Не знаю, насколько важно образование в «Доте». Думаю, в ней есть много талантливых и отличных игроков, у которых просто нет другого опыта. Если ты получил высшее образование — ты становишься более взрослым человеком. Лучше ладишь с людьми, справляешься с проблемами и так далее. Думаю, каждый игрок должен анализировать свои возможности, способности команды и соперников. Важно определить, что послужило тому, что все пошло не так, а что из того, что мы сделали, было правильным. Для игрока важно умение осознавать собственные недостатки и то, в чем он хорош — быть самокритичным». OpTic Gaming прошла в плей-офф StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 с первого места группы A. В полуфинале коллектив одолел Fnatic, а в финале встретится с VGJ.Thunder. Начало матча до трех побед запланировано на 15 апреля, 18:30 мск.