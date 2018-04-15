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На горе Ежовой для сноубордистов устроили соревнования, кто лучше проедет по воде
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На горе Ежовой для сноубордистов устроили соревнования, кто лучше проедет по воде 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня на горе Ежовой закрыли горнолыжный сезон. Как рассказала E1.RU Вероника Бреус, пиар-директор горнолыжного комплекса, уже все тает, поэтому сегодня они работали последний день. И по этому случаю устроили для спортсменов забавные соревнования.
— У нас сегодня был бассейн, по которому нужно было проехать, съезжая с горы, прямо по поверхности воды. Участники подготовились, нарядились в костюмы, поэтому жюри оценивало не только то, как участники въезжали в бассейн, но и их наряды. Задача была проехать по воде и не упасть, но у тех, кто упал, тоже была своя номинация — краш-тест.
В соревнованиях приняли участие сноубордисты и лыжники в костюмах помидора, ананаса, дама в купальнике и колпачке Санта-Клауса, а еще два динозавра, которые прыгали в бассейн тандеме.
Приз за лучший трюк получил парень, который въехал в бассейн не передом, как все участники, а задом.
Подобные соревнования устраивали в конце марта на Уктусе. Но там участникам нужно было не проехать по воде, а нырнуть в бассейн, сделав эффектный трюк.
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