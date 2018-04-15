На горе Ежовой для сноубордистов устроили соревнования, кто лучше проедет по воде

Сегодня на горе Ежовой закрыли горнолыжный сезон. Как рассказала E1.RU Вероника Бреус, пиар-директор горнолыжного комплекса, уже все тает, поэтому сегодня они работали последний день. И по этому случаю устроили для спортсменов забавные соревнования.

— У нас сегодня был бассейн, по которому нужно было проехать, съезжая с горы, прямо по поверхности воды. Участники подготовились, нарядились в костюмы, поэтому жюри оценивало не только то, как участники въезжали в бассейн, но и их наряды. Задача была проехать по воде и не упасть, но у тех, кто упал, тоже была своя номинация — краш-тест.

В соревнованиях приняли участие сноубордисты и лыжники в костюмах помидора, ананаса, дама в купальнике и колпачке Санта-Клауса, а еще два динозавра, которые прыгали в бассейн тандеме.

Приз за лучший трюк получил парень, который въехал в бассейн не передом, как все участники, а задом.

Подобные соревнования устраивали в конце марта на Уктусе. Но там участникам нужно было не проехать по воде, а нырнуть в бассейн, сделав эффектный трюк.