Ещё
Виктор Гончаренко: «Исходя из того, что есть, 1:1 с „Уфой“ — справедливо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виктор Гончаренко: «Исходя из того, что есть, 1:1 с „Уфой“ — справедливо» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал справедливым ничейный результат в матче 26-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:1). По его словам, армейцы сегодня проявили характер.
— Нам не хватило сил, чтобы поехать на скорости выше, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Гончаренко. — Мы могли как выиграть, так и проиграть. Тем не менее, когда ты проигрываешь и играешь в плотном графике, я доволен, как окманда отреагировала. У команды есть характер. Исходя из того, что есть, 1:1 — справедливо.
— Чем удивила «Уфа»?
— Думаю, сейчас тяжело кого-то кем-то удивить. «Уфа» дома хорошо обороняется. Есть быстрая группа атаки. Наша задача — развернуть их лицом к своим воротам. Где-то получалось, где-то нет. Думаю, болельщикам нравятся такие матчи.
Спорт-Экспресс: последние новости
Евгений Кафельников: "Может, Педро Рошу вообще купили за две копейки? В таких играх и проявляется класс..." Арбитр Турбин не удалил Головина Александр Мостовой: "Локо" – чемпион. А "Спартак" обязан брать Кубок"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неймар испугался фанатов «Реала»
«Спартак» уступил «Уралу» в матче Премьер-лиги6
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение