Виктор Гончаренко: «Исходя из того, что есть, 1:1 с „Уфой“ — справедливо»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал справедливым ничейный результат в матче 26-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:1). По его словам, армейцы сегодня проявили характер.

— Нам не хватило сил, чтобы поехать на скорости выше, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Гончаренко. — Мы могли как выиграть, так и проиграть. Тем не менее, когда ты проигрываешь и играешь в плотном графике, я доволен, как окманда отреагировала. У команды есть характер. Исходя из того, что есть, 1:1 — справедливо.

— Чем удивила «Уфа»?

— Думаю, сейчас тяжело кого-то кем-то удивить. «Уфа» дома хорошо обороняется. Есть быстрая группа атаки. Наша задача — развернуть их лицом к своим воротам. Где-то получалось, где-то нет. Думаю, болельщикам нравятся такие матчи.